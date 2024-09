Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von zwei E-Bikes in Zierow - Polizei sucht Zeugen

Zierow (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende zwei E-Bikes in Zierow entwendet haben.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei E-Bikes der Marken Engwe und Samebike in der Strandstraße in Zierow, die an einer Straßenlaterne im Bereich des dortigen Campingplatzes gesichert abgestellt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus rät die Polizei, möglichst hochwertige Schlösser mit einer hohen Schutzklasse zu verwenden und die Zweiräder an festen Gegenständen anzuschließen. Leicht zu entfernendes Zubehör, wie Akkus und Fahrradcomputer, sollten nicht am Rad verbleiben. Ohne diese Zubehörteile sind die Räder weniger attraktiv für potentielle Diebe. Auch wird davon abgeraten, hochwertige Räder über Nacht auf Fahrradträgern oder sonst im Freien zu belassen. Nach Möglichkeit sollten vorhandene verschlossene Räumlichkeiten genutzt werden. Für eine Identifizierung sind Fahrraddaten, wie z. B. die Rahmen- oder Codiernummern, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Um Daten seines Rades im Falle eines Diebstahls parat zu haben, empfiehlt sich die Nutzung einer Fahrradpass-App. Hier können Rahmennummer und Fotos eingespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell