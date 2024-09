Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriges Symbol auf der Straße

Boizenburg (ots)

Nach verfassungswidrigen Schmierereien in Boizenburg ermittelt jetzt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise zu dieser Tat. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag zu Sonntag ein Hakenkreuz in der Größe von etwa 2 x 2 Meter mit einer unbekannten schwarzen Substanz auf den Straßenbelag in der Schwartower Straße aufgetragen. Nach Bekanntwerden des Vorfalls am Sonntagvormittag hat die Polizei den Tatort dokumentiert und Beweismittel gesichert. Anschließend ist die Entfernung des verfassungswidrigen Symbols umgehend durch den Bauhof der Stadt realisiert worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier in Boizenburg (038847-6060) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.

