Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Radfahrer

Heidelberg (ots)

Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr am Montag die 'Alte Eppelheimer Straße', als er auf Höhe der Kirchstraße von einer 22-jährigen Skoda-Fahrerin die Vorfahrt genommen bekam. Diese befuhr ebenfalls die 'Alte Eppelheimer Straße' und missachtete bei ihrem Abbiegevorgang in die Kirchstraße die Vorfahrt des 24-jährigen Radfahrers. Bei der Kollision verletzte sich der Radfahrer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Aufgrund der Beschädigung der Frontscheibe musste dieser abgeschleppt werden. Die Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

