Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Am 04.05.2024 stellten die Geschädigten ihre zwei Fahrräder um 12:15 Uhr verschlossen neben der in der Haupstraße 79 befindlichen Drogerie in Sande ab. Als sie gegen 14:45 Uhr zurückkamen, stellten sie das Fehlen der beiden Fahrräder fest. An dem Wochenende fand ebenfalls die Caravan-Ausstellung auf dem Marktplatz statt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei hochwertige Pedelecs der Marke Victoria in der Farbe Blau. Die Schadenshöhe liegt hier bei 2025 Euro pro Rad. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

