Eine Leichtverletzte und Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall auf der L1165 bei Altheim/Alb.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Audi auf der L1165 von Gerstetten in Richtung Altheim/Alb. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie kurz nach der Kreisgrenze im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 62-Jährigen zusammen. Die Autos streiften aneinander entlang und die Außenspiegel wurden abgerissen. Am Audi zerberstete die Scheibe der Fahrertür. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde durch Glassplitter getroffen und zog sich kleine Schnittverletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 29-Jährige. Die Polizei Giengen schätzt den Sachschaden an dem Mercedes auf rund 6.000 Euro, den am Audi auf ca. 3.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

