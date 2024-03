Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Geschäft

Beute machte ein Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden, zwischen 20.45 Uhr und kurz vor 8 Uhr, hebelte der Unbekannte die Eingangstür an dem Geschäft in der Schlossstraße auf. So gelangte er ins Innere. Im Laden fand er wohl mehrere Kassen mit Bargeld. Das Geld nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Göppingen unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

