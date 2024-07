Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Walberberg: 29-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw - Unfallfahrer stand unter Drogeneinwirkung und besaß keine Fahrerlaubnis

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Montag (29.07.2024) in Bornheim-Walberberg einen 29-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen. Er befuhr, so der bisherige Ermittlungsstand, um 00:55 Uhr die Dominikanerstraße von der Walberberger Straße in Richtung der Hauptstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über den Pkw und touchierte ein geparktes Auto. Dieses wird durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Bevor der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug zum Stehen kam, beschädigte er ein drittes dort abgestelltes Fahrzeug. Bei dem Geschehen zog sich der 29-Jährige eine leichte Verletzung zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Im Zug der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich unter Drogeneinwirkung stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sowie mit einem gestohlen gemeldeten Auto unterwegs war. Das Auto war wenige Stunden zuvor im Landkreis Mayen entwendet worden. Der Pkw wurde sichergestellt und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Der 29-Jährige wurde nach der ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Den Gesamtsachschaden bezifferten die Einsatzkräfte mit rund 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell