POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil auf dem Münsterplatz

Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll am 12.07.2024 versucht haben, in ein Einfamilienhaus in Bonn-Mehlem einzubrechen. Bei dem Versuch die Hauseingangstür aufzuhebeln, entdeckte der ...

mehr