Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Mountainbike-Fahrer am Montag (26.08.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 15.30 Uhr in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 61-Jährige fuhr die Paulinenstraße in Richtung Holzgerlingen entlang, als vor ihm ein 26 Jahre alter VW-Transporter-Lenker zum Einparken ansetzte. Der 26-Jährige rangierte den VW, um rückwärts in eine Parklücke am linken Fahrbahnrand einzuparken. Trotz des erkennbaren Einparkvorgangs überholte der Radfahrer den VW rechts und kollidierte schließlich mit diesem. Durch die Kollision wurde der 61-Jährige, der einen Helm trug, nach rechts abgewiesen und prallte gegen Absetzcontainer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell