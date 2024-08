Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen eines Trickdiebstahls, der sich am Montag (26.08.2024) gegen 10.00 Uhr in der Besigheimer Innenstadt ereignete. Ein noch unbekannter Täter sprach in der Kirchstraße, im Bereich der Einmündung zur Türkengasse, ein Ehepaar an und bat um eine Spende für Gehörlose. Während die 58-Jährige auf einem ihr vorgehaltenen Klemmbrett unterschrieb, holte ihr 62 Jahre alter Ehemann einen Zehn-Euro-Schein aus seinem Geldbeutel. Mutmaßlich, indem der Täter immer wieder das Klemmbrett über den Geldbeutel des 62-Jährigen hob, gelang es ihm, von den Geschädigten unbemerkt, mehrere Hundert Euro aus der Geldbörse zu entwenden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und ca. 175 cm großen Mann gehandelt haben. Er ist von sportlicher Statur, mit südländischer Erscheinung und dunklem Teint. Sein dunkles Haar trägt er kurz und zudem einen gepflegten Dreitagebart. Zur Tatzeit war der Mann mit einer dunkelblauen Jeans mit Rissen an den Knien, einem hellblauen Polo-Shirt sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell