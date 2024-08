Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (25.08.2024) ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 1000 (K 1000) zwischen Ehningen und Hildrizhausen in einer Rechtskurve, kurz vor dem Gelände des Modellflugvereins Böblingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer kam vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die Leitplanke. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die K 1000 für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

