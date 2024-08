Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 54-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (25.08.2024) ereignete sich kurz vor 22.00 Uhr im Maurener Weg in Böblingen ein Unfall, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand. Ein 54-jähriger Renault-Lenker kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Dieser wurde durch den Unfall um 180 Grad gedreht und beschädigt. Der 54-Jährige blieb hierbei unverletzt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeuglenker einen Wert von knapp 2,6 Promille. Der Mann musste sich um Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell