Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt seit Samstag (24.08.2024) gegen einen 39 Jahre alten Motorradfahrer, der gegen 18:40 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 1362 (L 1362) von Herrenberg kommend in Fahrtrichtung Sulz am Eck (Landkreis Calw) unterwegs war. Der 39-Jährige überholte im Spitalwald im absoluten Überholverbot zunächst eine Zivilstreife und anschließend weitere Fahrzeuge. Die Zivilstreife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Motorradfahrer erst auf Höhe des Umspannwerks Jettingen einholen, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt. Im Anschluss an die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung, beschleunigte der 39-Jährige sein Motorrad erneut sehr stark. Auf Höhe des Kreisverkehrs zur Kreisstraße 1023 (K 1023) missachtete er die Anhaltesignale der Zivilstreife und entfernte sich zügig in Richtung Sulz am Eck. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aufgrund der Sondersignale der Zivilstreife an den Fahrbahnrand der K 1023 und wurde vom 39-Jährigen überholt, der seine Fahrt anschließend mit hoher Geschwindigkeit fortsetzte. Nach etwa 1,5 Kilometern verringerte der Kawasaki-Fahrer seine Geschwindigkeit und wurde von der Zivilstreife erneut zum Anhalten aufgefordert. Auf einem Feldweg konnte er schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Der 39-jährige Fahrer muss mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens rechnen. Das Polizeirevier Herrenberg sucht nun sowohl Zeugen des Vorfalls, als auch etwaige Geschädigte. Hinweise werden unter Tel.: 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

