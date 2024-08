Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Ford Mustang ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Sonntagabend (25.08.2024), gegen 23.15 Uhr in die Margarete-Steiff-Straße in Kirchheim am Neckar aus, nachdem ein Zeuge einen Fahrzeugbrand gemeldet hatte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand der Ford Mustang schon in Flammen. Gegen 23.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Bislang ist die Ursache des Brandes noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 55.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwibgsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell