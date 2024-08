Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der K1068 bei Nufringen ein Verkehrsunfall, bei dem der 57-jährige Motorradfahrer einer Yamaha schwer verletzt wurde. Der Fahrer verlor, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Feld. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro, am Feld entstand ein Flurschaden von etwa 2.000 Euro.

