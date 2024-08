Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: Brand in einer Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:28 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen ein Brand in einer Lagerhalle im Nissleswiesen gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine deutliche Rauchentwicklung aus der Lagerhalle fest. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und dadurch ein Übergreifen auf die in der Halle stehenden Oldtimer, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen verhindert werden. Die eingelagerten Fahrzeuge wurden durch Rauchniederschlag in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das THW waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell