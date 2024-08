POL-LB: Freiberg-Beihingen: Diebstahl aus einem Hofladen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch (21.08.2024) 18.30 Uhr und Donnerstag (22.08.2024) 07.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Liebigstraße in Merklingen ein. Die Unbekannten entfernten einen Plexiglasscheibeneinsatz aus einem Rolltor und verschafften sich so Zugang in die Werkstatt. Eine erste Überprüfung der Firmenräume ergab, dass die Unbekannten vermutlich keine Beute machten. Der ...

mehr