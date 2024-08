Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch/L1208: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Waldenbuch und Steinenbronn

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1208 zwischen Waldenbuch und Steinenbronn, bei dem ein 53 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 39-jährige Fahrer eines BMW befuhr den Feldweg vom Wertstoffhof Steinenbronn kommend in Richtung der L1208. An der Kreuzung wollte er nach links in Richtung Steinenbronn einfahren. Hierbei missachtete der BMW-Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers einer KTM, welcher die L1208 in Fahrtrichtung Waldenbuch befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer flog durch den Zusammenprall in den angrenzenden Grünstreifen und verletzte sich hierbei schwer. Anschließend wurde er durch den hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 14.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis 14:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell