POL-LB: Bondorf (L1184/Umfahrung Bondorf): Verkehrsunfall hat einen Schwer-, zwei Leichtverletzte sowie hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (25.08.2024) gegen 14:26 Uhr kam es auf der Landesstraße 1184 (L1184), Umfahrung Bondorf, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz GLA und einem Mercedes-Benz 190. Ein nicht am Unfall beteiligtes Fahrzeug bremste ab und der Mercedes-Benz GLA wich, um nicht aufzufahren, auf die Gegenfahrbahn aus. Hier stieß er dann mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz 190 zusammen. Der 24-jährige GLA-Lenker und seine 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 57-jährige 190er-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Starke Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn auf Höhe der Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt aufgrund der abschließenden Reinigungsarbeiten durch die zuständige Straßenmeisterei. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es bisweilen nicht.

