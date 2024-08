Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Balkon gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag in die Graf-Hartmann-Straße in Markgröningen aus, nachdem dort gegen 04.35 Uhr Flammen gemeldet worden waren. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Balkon eines Wohnhauses in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Es dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein.

