Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2024.

Landkreis Wolfenbüttel, Kissenbrück (ots)

Festnahme eines Täters nach Diebstahl von Pkw.

Kissenbrück, Kirchwanne, 10.07.2024, 01:30-03:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte einen abgestellten Pkw Audi entwendet und hierdurch einen Schaden von ca. 40.000 Euro verursacht. Zur Tatausführung können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Bereits in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei Brandenburg den vermeintlichen 33-jährigen Dieb in Frankfurt festnehmen. Der Mann hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei stellte den entwendeten Pkw sicher.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell