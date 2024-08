Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag kam es im Norden der Landeshauptstadt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzen Personen. Ein 70-jähriger Harley-Fahrer war in der Bodenfeldallee unterwegs gewesen, als er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzte. Dabei übersah der Motorfahrer allerdings eine 36-jährige Motorrollerfahrerin vor dem Auto, die in diesem Moment nach links abbog. Der Harley-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und stieß mit dem Motorroller der Frau zusammen. Dabei wurde nicht nur der 70-jährige Motorradfahrer schwer verletzt, auch der 10-jährige Sozius der Rollerfahrerin kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Beide Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Zweirädern entstand ein Gesamtschaden von fast 2.000 Euro. (SE)

