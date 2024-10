Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Quad entwendet++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Vor der Marktwache uriniert++Auffahrunfall++Unfall nach Vorfahrtverletzung++

Uplengen - Quad entwendet

Am 09.10 2024 kam es nach bisherigen Erkenntnissen um kurz nach drei in der Nacht zu dem Diebstahl eines Quad. Das Fahrzeug war auf dem rückwärtigen Teil eines bewohnten Grundstücks an der Straße Obenende-Nord geparkt worden. Bislang unbekannte Täter schoben das Quad der Marke Bombardier, Modell Outlander XMR 1000 vom Grundstück herunter. Da die Täter keinen Zugriff auf die Originalschlüssel hatten, kommt nur eine anschließende Verladung des Quad im Wert von gut 18.000 Euro und ein Abtransport mittels Anhänger in Frage. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Quad eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeuges gegen können, werden gebeten, die Polizei in Uplengen oder Leer zu kontaktieren.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.10.2024 führten Einsatzkräfte der Polizei Weener in der Süderstraße gegen 11:40 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 57-jährige Fahrer und auch Halter des Fahrzeuges aus Weener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann, der seine Frau und sein Kind im Fahrzeug transportierte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass die auf dem Beifahrersitz befindliche 39-jährige Ehefrau des Mannes im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den Wagen hätte problemlos fahren können. Gegen den 57-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Vor der Marktwache uriniert

Obwohl es Toiletten auf dem Gallimarkt gibt und öffentliches Urinieren zu unterlassen ist, meinte ein 60-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Hesel, dass diese Regelungen nicht für ihn gelten würden. So suchte er sich sehr sorgsam eine sehr ungünstige Stelle für sein Bedürfnis aus und erleichterte sich zum einen in dem Marktbereich, der für Einsatzkräfte vorbehalten ist und dann auch noch vor den Augen zweier dort eingesetzter Polizeikräfte. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der Mann ungehalten und drohte den Kräften sofort eine Dienstaufsichtsbeschwere an. Das hingegen gegen ihn nun erstmal eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige, die ein Bußgeld nach sich zieht, gefertigt wird, hatte er wohl eher nicht berechnet.

Uplengen - Auffahrunfall

Am 09.10.2024 kam es um 10:20 Uhr auf der Wiesmoorer Straße zu einem Unfall, als ein 54-jähriger Uplengener mit seinem Pkw nach links auf eine Grundstückszufahrt einbiegen wollte und verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr halten musste. Eine direkt nachfolgende 52-jährige Autofahrerin aus Uplengen erkannte das Haltemanöver und hielt hinter dem 54-jährigen an. Ein dahinterfahrender 55-jähriger Mann aus Wiesmoor sah die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den Wagen der 52-jährigen auf, welcher wiederum auf den ersten stehenden Wagen aufgeschoben wurde. Bei dem Aufprall wurden der 54-jährige und die 52-jährige leicht verletzt. Der Mann aus Wiesmoor erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. An allen drei Pkw entstand hoher Sachschaden in einem geschätzten unteren fünfstelligen Bereich. Entsprechend wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Uplengen - Unfall nach Vorfahrtverletzung

Am 09.10.2024 kam es um 17:30 Uhr zu einem Unfall, welcher sind auf der Neudorfer Straße in Höhe der Kreuzung Wiesmoorer Straße zutrug. Ein 63-jähriger Mann aus Aurich befuhr mit seinem Pkw die Neudorfer Straße in Fahrtrichtung Firreler Straße und überquerte dabei die vorfahrtberechtigte Wiesmoorer Straße. Dabei übersah er einen bereits auf der Wiesmoorer Straße in Richtung Oldenburger Straße fahrenden 25-jährigen Mann aus Bayern und kollidierte mit diesem. Das Fahrzeug des 25-jährigen wurde auf den Grünstreifen geschleudert, wobei der junge Mann leicht verletzt wurde. Der 63-jährige trug keine Verletzungen davon, jedoch sein 21-jähriger Beifahrer aus Großefehn wurde leicht verletzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. Zudem wurden Abschleppfahrzeuge zum Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge eingesetzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell