Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht - Grundstücksmauer von unbekannter Autofahrerin beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Freitag (4. Oktober 2024) touchierte eine unbekannte Autofahrerin eine Grundstücksmauer am Pöttbeek in Straelen. Die Unbekannte wendete ihren roten PKW und fuhr dabei rückwärts gegen die Grundstücksmauer, anschließend setzte die Frau ihre Fahrt unerlaubt fort. Die Unbekannte soll circa 30 Jahre alt und etwa 1,65 m groß gewesen sein. Sie hatte blonde längere Haare zum Zopf gebunden. Bei dem PKW handelt es sich um einen roten Suzuki Swift mit ungarischen Kennzeichen, der am Heck einen Schaden haben müsste. Zeugenhinweise werden vom Verkehrskommissariat in Geldern unter Telefon 02831 1250 angenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell