Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pedelec-Fahrer stürzt nach Kollision mit Pkw

Unfallbeteiligter begeht Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (8. Oktober 2024) kam es gegen 07:30 Uhr an der Seufzerallee / Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit seinem Pedelec die Seufzerallee in Fahrtrichtung Van-Glüpen-Straße und beabsichtigte diese zu überqueren, um seine Fahrt auf der Seufzerallee in Fahrtrichtung Gerhard-Storm-Straße fortzusetzen. Dabei touchierte den Mann ein von rechts kommender Pkw, bei welchem es sich laut dem Mann um einen roten VW Polo handelte. Der Mann, welcher laut eigener Aussage zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

