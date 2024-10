Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall mit E-Scooter: 14-Jährige verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Dienstag (8. Oktober 2024) kam es gegen 12:55 Uhr an der Bahnhofstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriges Mädchen aus Weeze befuhr mit einem E-Scooter die Straße und kollidierte dabei mit einem fest installierten Poller. Die Weezerin verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über den E-Scooter, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die E-Scooter-Fahrerin aufgrund von Unachtsamkeit mit dem fest installierten Poller kollidierte. (pp)

