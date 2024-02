Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei ermittelt zu Graffiti mit Nahost-Bezug an der Schelfkirche

Schwerin (ots)

Offenbar in der Nacht vom 26.2. zum 27.2. haben Unbekannte ein Graffiti auf die Außenwand der Schelfkirche in der Puschkinstraße aufgebracht. Der Schriftzug in einer Größe von etwa 2,5 m x 2,5 m weist Bezüge zum derzeitigen Nahost-Konflikt auf, so dass die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen hat. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen:

Sachdienliche Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

