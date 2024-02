Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner Polizei stellt drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Stoffe fest

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei hat am vergangenen Woche wieder drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Stoffe im Stadtgebiet festgestellt:

Am 23.2. gegen 23.50 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann mit seinem Wagen in der Graf-Schack-Allee gestoppt. Der Alkoholtest fiel positiv aus: Der Betroffene hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille, so dass auf den Mann nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro zukommt.

Am 24.2. hielt die Polizei gegen 15.15 Uhr in der Lübecker Straße eine 33-Jährige auf einem elektrisch betriebenen Hoverboard an. Das Fahrzeug war nicht versichert, des Weiteren hatte die Frau Marihuana bei sich. Sie hatte zudem offenbar vor Fahrtantritt konsumiert, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Am 25.2. schließlich stoppte die Polizei gegen 0.40 Uhr in der Paulsstadt einen 50-jährigen Radfahrer. Der Mann war in der Wittenburger Straße unterwegs und alkoholisiert. Eine Atemalkoholkontrolle zeigte einen Wert von 2,02 Promille, so dass auch hier eine Blutprobe anzuordnen war. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Schweriner Polizei beteiligt sich an der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" und wird daher im Februar Schwerpunktkontrollen zum Thema "Alkohol & Drogen & Medikamente" im Straßenverkehr vornehmen.

Es handelt sich bei allen genannten Verkehrsteilnehmern um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell