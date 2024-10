Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zaun beschädigt: Unbekannte Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Dienstag (8. Oktober 2024) kam es zwischen 03:20 Uhr und 03:30 Uhr an der Uedemer Straße in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter beschädigten ein Zaunelement und drangen so auf ein Privatgrundstück vor. Dort beschädigten die Täter mehrere Gartenlauben und entwendeten neben drei Kettensägen auch mehrere Angeln inklusive Zubehör sowie eine Überwachungskamera.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

