Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer flüchtet und gefährdete mehrere Passanten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (25.06.2024), gegen 13:30 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Rheinuferstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, da an dem Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Bei Erblicken des Streifenwagens gab der Rollerfahrer Gas und flüchtete über die Hemshofstraße und die Rohrlachstraße bis zur Goethestraße an die Kreuzung zur Rollesstraße, wo er ihn eine Parkanlage fuhr und entkommen konnte. Während seiner Flucht gefährdete der Rollerfahrer mehrere Passanten, welche einen Zusammenstoß nur durch Wegspringen verhindern konnten.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere durch die Flucht gefährdete Personen, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell