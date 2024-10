Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: 71-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (7. Oktober 2024) kam es gegen 08:00 Uhr an der Hoffmannallee in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 71-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Damenfahrrad den angrenzenden Radweg aus Fahrtrichtung Albersallee kommend und damit in Fahrtrichtung "Elefanten-Oberstadt-Centrum". Auf Höhe einer Ein- und Ausfahrt zwischen einem Schuhgeschäft und einer Arztpraxis, bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen Pkw von der Hoffmannallee kommend ein und nahm der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin die Vorfahrt. Die Kleverin bremste Ihr Fahrrad ab, verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Die 71-Jährige verletzte sich leicht, wurde für die weitere medizinische Versorgung aber in ein Krankenhaus verbracht. Das Damenfahrrad wurde leicht beschädigt. Ob es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden gekommen war, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die oder der Unfallverursacher im schwarzen Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell