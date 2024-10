Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Audi A4 beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (5. Oktober 2024), 21:00 Uhr und Sonntag (6. Oktober 2024), 11:30 Uhr kam es an der Uhlandstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Audi A4 Avant, welcher auf einen 22-jährigen Halter aus Geldern zugelassen ist, am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

