Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Betrunkene Autofahrerin fährt gegen Baum

Kerken (ots)

Am Montag (7. Oktober 2024) gegen 16:45 Uhr kam eine 19-jährige Autofahrerin aus Straelen auf dem Neesendyck von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 19-Jährige war in Richtung Straelen unterwegs, als sie mehrfach nach rechts und links von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke touchierte und letztlich frontal gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musst ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund dessen das Alkohol in Atemluft festgestellt wurde, wurde der Ford-Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell