Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Rennradfahrer missachtete Vorfahrt und wird von Auto erfasst

62-Jähriger schwer verletzt

Kerken (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer aus Neukirchen-Vluyn missachtete am Sonntag (6. Oktober 2024) gegen 12:15 Uhr beim Überqueren der Issumer Straße von der Straße am Schüttenhof kommend die Vorfahrt eines 58 Jahre alten Autofahrers aus Issum und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 62-jährige Rennradfahrer kam von der Straße am Schüttenhof und wollte die Issumer Straße in Richtung Kengen überqueren, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit bevorrechtigtem Auto kam. Der Autofahrer war auf der Issumer Straße von Aldekerk in Richtung Sevelen unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Rennfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell