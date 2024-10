Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Unbekannte werfen Terrassentür ein

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag (3. Oktober 2024), 14:00 Uhr, und Freitag, 17:10 Uhr, durch das Einschlagen der Terrassentür unbefugt Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Lehmkuhle Ecke Tannenweg. Im Schlafzimmer öffneten die Täter mehrere Schubladen und Schränke. Zur Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Zeugenhinweise werden unter 02821 5040 angenommen. (as)

