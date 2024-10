Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Kupferdiebstähle an Kirchen und Leichenhalle

Polizei sucht Zeugen

Kreis Kleve (ots)

Zu mehreren Diebstählen von Gegenständen aus Kupfer kam es am vergangenen Wochenende (Freitag, 04. Oktober bis Sonntag, 06. Oktober 2024) in Rheurdt-Schaephuysen, Weeze und Straelen. In Schaephuysen entwendeten unbekannte Täter von Freitag auf Samstag mehrere Fallrohre aus Kupfer sowie ein Vordach aus Zink am Kirchengebäude der Katholische Kirchengemeinde St. Martinus an der Grünstraße. Ebenfalls von Freitag auf Samstag wurde an der Leichenhalle des Friedhofes in Weeze, Gesseltweg, die kupferne Türverkleidung ( etwa 1,80 x 1 Meter groß) demontiert und gestohlen. Es handelt sich dabei um ein Kunstwerk des Künstlers Hans Mennekes. In Straelen, Kirchplatz, wurden von Samstag auf Sonntag an der Katholischen Kirche St. Peter und Paul sämtliche Kupfer-Fallrohre entwendet. In Kevelaer stellte die Küsterin der St. Urbanuskirche in Winnekendonk, Marktstraße, am Donnerstag (03. Oktober 2024) ebenfalls das Fehlen eines Teilstückes eines Fallrohres aus Kupfer fest. Hier lässt sich der Zeitraum allerdings nicht näher eingrenzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu den Diebstählen oder zu verdächtigen Feststellungen an den Tatorten machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250 (für Rheurdt und Straelen) oder 02823 1080 (für Weeze und Kevelaer).(sp)

