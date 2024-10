Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer beschädigt Außenspiegel und flüchtet

Polizei Fahrer eines schwarzen Audi

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch 82. Oktober 2024) gegen 13:47 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines geparkten 5er BMW auf der Seufzerallee. Der BMW stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung van-Gülpen-Straße in einer Parkbucht geparkt, als der Unbekannte den Spiegel touchierte, wendete, sich den Schaden anschaute und in Richtung s'Heerenberger Straße flüchtete.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: -Männlich -30 bis 40 Jahre alt -Graue Haare -Pullover -Unter dem Pullover trug der Fahrer ein Oberteil mit Kragen

Die Beifahrerin kann folgendermaßen beschrieben werden: -Weiblich -30 bis 35 Jahre alt -Blonde, Schulterlange Haare -Stark geschminkt

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen Audi Q5 oder Q7 in schwarz handeln.

Hinweise zum Verursacher und / oder zum Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

