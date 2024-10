Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Schwerer Verkehrsunfall

16-jähriger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Kranenburg (ots)

Am Samstag (5. Oktober 2024) gegen 15:30 Uhr stürzte ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Kleve auf der Nieler Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 16-Jährige war zusammen mit einem Freund auf der Nieler Straße in Richtung Niel unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen geriet und mit einem Fußpedal einen Baum touchierte. Durch den Kontakt mit dem Baum verlor der Klever die Kontrolle über seine KTM 125 Duke. Die Maschine blieb im Grünstreifen liegen, der Fahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde der Klever in eine Spezialklinik gebracht. Die Maschine wurde abgeschleppt. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen. Die Unfallstelle wurde durch das VU-Team aus Kleve aufgenommen. Für diese Dauer war die Nieler Straße bis 18:45 Uhr voll gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell