POL-NB: Wild ausgewichen - PKW fährt in den Straßengraben

PR Barth (ots)

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Reh auf der Gemeindestraße zwischen den Ortschaften Prohn und Sommerfeld ausgewichen war, hat eine 20-jährige Autofahrerin am frühen Morgen (10.08.2024) gegen 00:10 Uhr die Kontrolle über ihren PKW verloren und war in weiterer Folge in den Straßengraben gefahren. Die deutsche Autofahrerin, die im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhaft ist, erlitt schwere Verletzungen. Durch einen Rettungswagen erfolgte die Verlegung in ein Krankenhaus. An dem PKW Kia Stonic, der im Straßengraben zum Stehen kam, entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei erneut, bei plötzlichem Wildwechsel niemals ein Ausweichmanöver einzuleiten bzw. durchzuführen. Nicht selten gerät ein Fahrzeug dabei außer Kontrolle.

