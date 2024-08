POL-NB: Neubrandenburg - PKW Fahrer nicht verletzt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

In Neubrandenburg wurde am heutigen Tag (09.08.2024) auf dem Parkplatz der Neustrelitzer Straße,Höhe Schwimmhalle gegen 22:20 Uhr ein Fahrzeugbrand gemeldet. Nach Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr schlugen Flammen und Qualm aus dem Motorraum des PKW Skoda, Baujahr 2014. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern. Es ist ein Brandschaden von ca.10.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort ist der PKW wegen eines technischen Defektes in Brand geraten.

