Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Radladers mit Anhänger auf der B196 bei Bergen (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots)

Am 07.08.2024, gegen 18.10 Uhr, kam es auf der B196, Kreisverkehr Kubbelkow zum Brand eines landwirtschaftlichen Gespanns. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Teleskopladers, an welchem ein Anhänger mit Heuballen mitgeführt wurde, die B96 aus Richtung Tankstelle kommend und fuhr im Kreisverkehr auf die B196 auf. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bemerkte der 18-Jährige eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum, welche anschließend auch die Fahrerkabine erfasste. Daraufhin stoppte er an der Auffahrt zur B196 und stieg unverletzt aus dem Teleskoplader aus. Der Radlader geriet kurz darauf in Vollbrand. In der weiteren Folge griffen die Flammen auf den Anhänger und die geladenen Heuballen über. Zur Brandbekämpfung kamen 27 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sehlen und Bergen zum Einsatz. Während der Löscharbeiten und anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste der Kreisverkehr teilweise voll gesperrt werden. Am Radlader, dem Anhänger samt Ladung und der Fahrbahn entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 112.000 Euro. Zur Klärung der genauen Brandursache hat der Kriminaldauerdienst Stralsund die Ermittlungen aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt am 08.08.24 auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

