Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerletzter Radfahrerin in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 07.08.2024 gegen 15:10 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwerverletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 67-jährige deutsche Radfahrerin (E-Bike) den Radweg der Demminer Straße und überquerte in der weiteren Folge die Straße in Richtung Ponyweg. Zeitgleich bog die 30-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Saab vom Ponyweg nach links auf die Demminer Straße ab u. übersah dabei die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahm kam es für ca. 30 Minuten Zur Vollsperrung der Demminer Straße (statdtauswärts).

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

