Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden sorgt für erhebliche Einschränkungen im Bereich der B96 - Umgehungsstraße/Neustrelitzer Str.in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der B96 und Neustrelitzer Straße kam es am 05.08.2024 gegen 22:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Personenkraftwagens der Marke Mercedes-Benz. Die 20-jährige ukrainische Fahrzeugführerin befuhr zusammen mit einer 16-jährigen syrischen und einer ebenfalls 16-jährigen armenischen Beifahrerin die Neustrelitzer Str. aus Richtung Bethanien Center kommend. Ungefähr 130 Meter vor der Unfallstelle verlor die Fahrzeugführerin aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam daraufhin linksseitig von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr sie die Mittelbegrenzung der Fahrbahn und geriet in den Gegenverkehr, wo sie fast mit einem 23-jährigen deutschen Fahrer eines Transporter kollidierte. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern und vernahm dann im Rückspiegel, wie der Mercedes im Kreuzungsbereich mit einem Ampelverteilerschrank und einer Straßenlaterne kollidierte und danach zum Stehen kam. Durch den Verkehrsunfall entstand am Unfallfahrzeug Mercedes ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die insgesamt drei Verteilerkästen wurden gänzlich zerstört und die Straßenlaterne musste aufgrund der Schräglage abgetrennt werden. Die Ampelschaltung für den gesamten Kreuzungsbereich funktioniert nun nicht mehr. Durch den Unfall blieben die PKW Insassen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 33.000 Euro.Laut der für die Lichtzeichenanlage zuständigen Elektrofachfirma gestaltet sich eine Instandsetzung eines solchen Schadens als sehr aufwendig, sodass im Kreuzungsbereich der B96/ Neustrelitzer Str. und der Umgehungsstraße in den nächsten Tagen mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist. Die Polizei ermittelt gegen die ukrainische Fahrzeugführerin wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell