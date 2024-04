Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Cyberattacken als Sicherheitsrisiko in Behörden - Grenzüberschreitende Konferenz in Lingen

Osnabrück/ Lingen (ots)

Am 11. April 2024 trafen sich im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen 40 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter deutscher und niederländischer Kommunen und Polizei, um im Rahmen einer grenzüberschreitenden Sicherheitskonferenz zum Thema Cyberattacken auf sicherheitsrelevante Behörden: "Warum Hacker eine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit & Ordnung sind - und wie Behördenleitungen agieren sollten" zu diskutieren.

Auf Einladung der Polizeidirektion Osnabrück versammelten sich die Teilnehmenden, um gemeinsam das Krisenmanagement zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit bei Cyberangriffen zu erörtern, insbesondere im Hinblick auf die Schnittstellen und Berührungspunkte der verschiedenen Akteure. Auch der Schutz vor digitalen Angriffen und die damit verbundenen Präventionsmöglichkeiten standen im Fokus der Konferenz. Unter den Teilnehmenden befanden sich Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Aurich, Wittmund, Leer, Osnabrück, sowie der Städte Osnabrück, Emden, Enschede, und der NHL Stenden Hogeschool sowie verschiedenster IT-Experten. Auch die Politie Noord-Nederland,Oost-Nederland, Ems-Dollart-Region sowie Vertreterinnen und Vertreter der Polizeidirektion Osnabrück und der Bundespolizei waren anwesend.

Michael Maßmann, Präsident der ausrichtenden Polizeidirektion Osnabrück, zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung und sagte: "Um Cyberangriffen effektiv begegnen zu können, ist es unabdingbar, voneinander zu lernen. Das gilt auch für Präventionsmaßnahmen. Wir müssen unermüdlich daran arbeiten, dass wir auch bei unvorhergesehenen Ereignissen wie einem Cyberangriff handlungsfähig bleiben. Angesichts der Tatsache, dass die Bedrohung durch Cyberangriffe mit unglaublicher Geschwindigkeit immer weiter zunimmt, ist ein gut funktionierendes Netzwerk und eine überregionale Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Die Intensivierung und Ausweitung der grenzüberschreitenden Kooperation zwischen Kommunen und Polizei in der Grenzregion ist ein sehr gutes Ergebnis der diesjährigen Sicherheitskonferenz. "

Die Referenten beleuchteten verschiedene Aspekte des Konferenz-Themas: Jörg Kowalke, stellvertretender Geschäftsführer des Internet-Dienstleisters Südwestfalen-IT, schilderte von einem Hackerangriff im Oktober 2023 auf den Zweckverband der südwestfälischen Kommunen mit Sitz in Hemer und Siegen und deren Folgen. Martin Juris hielt einen Vortrag über "Sicherheitsrisiko Cyberangriffe" und präsentierte Einblicke in die Entwicklungen und Strategien des Landeskriminalamts. Richard Delger, Leiter der NHL Stenden Hochschule in Assen (NL), referierte über Fallstudien zu Cyberkriminalität und Forschungsbereiche der digitalen Sicherheit. Eine Podiumsdiskussion bot Gelegenheit zum weiteren Austausch, wobei auch Vertreterinnen und Vertreter der niederländischen Polizei Einblicke in die dortige Organisation bei Cyberangriffen gaben.

Die Sicherheitskonferenz wurde im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

