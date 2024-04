Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizeidirektion Osnabrück - 17 Verkehrstote mehr als im Vorjahr (Gelegenheit für O-Töne am 09.04., 11:00-11:30 Uhr)

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Leer, Aurich (ots)

Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizeidirektion Osnabrück

Kernpunkte der Verkehrsunfallstatistik 2023 Unfallzahlen steigen leicht an - Anstieg bei Verkehrsunfällen mit Toten - Rückgang der Baumunfälle - Rückgang der Fahrradunfälle - Starker Anstieg bei den Unfällen mit e-Scootern - Anhaltender Anstieg der Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss/Einfluss von Medikamenten seit 2020 Anzahl der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle Im vergangenen Jahr 2023 ereigneten sich innerhalb der Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, insgesamt 31970 Verkehrsunfälle. Damit sind die Verkehrsunfälle, welche 2023 polizeilich aufgenommen wurden, um ca. 5% gegenüber 2022 gestiegen. Somit ist das sog. Vor-Corona-Niveau leicht überschritten. Mit dem 5% Anstieg liegt die Polizeidirektion Osnabrück 2% unter dem Niveau der Landesebene (niedersachsenweit ca. 7% Anstieg der Verkehrsunfälle, die polizeilich aufgenommen wurden). Anstieg der Verkehrsunfälle mit getöteten Personen Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit tödlich verletzten Personen ist im Zuständigkeitsbereich der PD Osnabrück im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 17 getötete Menschen stark angestiegen. Insgesamt ließen im Jahr 2023 97 Personen auf den Straßen ihr Leben. Außerdem waren 37% aller im Straßenverkehr getöteten Personen 65 Jahre alt oder älter. Dies stellt den höchsten Wert der vergangenen 10 Jahre dar. Sogar 70% dieser 36 getöteten Personen waren dabei älter als 74 Jahre. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schwerverletzen Personen ist leicht gesunken. 2022 waren es 1173 Verkehrsunfälle, bei denen Personen schwer verletzt wurden. 2023 waren es 1108 Unfälle. "Der starke Anstieg bei den getöteten Verkehrsteilnehmern bereitet mir große Sorgen. Wir werden uns im diesem Jahr weiter darauf konzentrieren, die Verkehrssicherheitsarbeit auszubauen und den Fokus dabei auch auf die Verhinderung von schweren und tödlichen Verkehrsunfällen legen. Auch das Thema Fahrtauglichkeit im Alter werden wir in unserer Präventionsarbeit stärker beleuchten. Außerdem setzen wir auf unser kommunales Netzwerk, da die Kommunen mit ihrer eigenen Verkehrsüberwachung einen wertvollen Beitrag zur Verkehrsunfallprävention leisten.", so Polizeipräsident Michael Maßmann. Auf Landesebene stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle mit getöteten Personen um ca. 15 %. Anstieg der Verkehrsunfälle mit e-Scootern Im Jahr 2023 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der PD Osnabrück 195 Verkehrsunfälle mit Beteiligung eines e-Scooters. Das bedeutet ein Anstieg von ca. 61 %. Michael Maßmann dazu: "Hier erkennen wir, dass der e-Scooter als Fortbewegungsmittel, gerade in der Innenstadt, an Attraktivität gewinnt. Je mehr Menschen einen e-Scooter nutzen, desto mehr Unfälle gibt es. Das ist keine positive aber eine logische Entwicklung. Auf diese Entwicklung werden wir mit anlassunabhängigen Verkehrskontrollen in unseren Innenstädten reagieren."

Rückgang der Baumunfälle

Die Anzahl der sog. Baumunfälle ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr außerorts um ca. 7% gesunken. Auf Landesebene stieg die Anzahl der sog. Baumunfälle dagegen um ca. 11 %. Innerhalb geschlossener Ortschaften stieg die Anzahl der sog. Baumunfälle in der PD Osnabrück um ca. 25%. "Mit dem Schwerpunktthema Ablenkung werden wir auf diesen Anstieg reagieren und versuchen, auch die Zahl der Baumunfälle innerhalb geschlossener Ortschaften zu reduzieren.", so der Polizeipräsident. Rückgang der Fahrradverkehrsunfälle Die Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung eines Fahrrades, Pedelecs oder s-Pedelecs ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um ca. 2 % gesunken. Auch die Anzahl der verletzten Zweiradfahrenden (tödlich, schwer oder leicht verletzt) ist um ca. 4 % gesunken. Die Anzahl der tödlich verletzten Personen im Bereich Pedelec/s-Pedelec stieg von 2022 auf 2023 nicht an. Alle 8 tödlich verletzten Personen waren über 64 Jahre alt und wurden als Verursacher des Unfalls geführt. Während allein die Anzahl der Fahrrad-Verkehrsunfälle dabei um ca. 6 % von 2131 auf 1995 gesunken ist, stieg die Anzahl der Pedelec-Unfälle um ca. 6,5 % auf 1040 und die Anzahl der s-Pedelec-Unfälle verdoppelte sich auf 22. Polizeipräsident Michael Maßmann dazu: "Mit dem weiteren Schwerpunktthema "Fahrrad/Pedelec/s-Pedelec" reagieren wir gezielt auf die Zunahme bei den Fahrradunfällen mit Elektroantrieb. Mit der Verkehrswende verändert sich auch Stück für Stück die Verkehrsprävention. Diesen Weg gehen wir konsequent mit." Fahrten unter BTM- oder Medikamentenbeeinflussung bei Verkehrsteilnehmern Die Anzahl der folgenlosen Fahrten unter BTM- oder Medikamenteneinfluss steigt seit 2020 an. Hier war die Anzahl 2020 noch bei 2055. Im Jahr 2021 waren es schon 2160. Im Jahr darauf 2291. Im Vergleich zu 2022 steigt die Anzahl der folgenlosen Fahrten unter BTM- oder Medikamenteneinfluss 2023 um ca. 5% auf 2404 an. Gleichzeitig ist anzumerken, dass im Jahr 2023 1632 folgenlose Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt wurden. Hier ist gesamtheitlich festzustellen, dass die Zahlen der folgenlosen Trunkenheitsfahrten seit 2018 rückläufig sind. "Die Zahlen der folgenlosen Trunkenheitsfahrten sind rückläufig. Das freut mich. Hier zeigt unsere Verkehrsprävention aus der Vergangenheit Wirkung. Besorgniserregend sind hingegen die Zahlen der folgenlosen Fahrten unter BtM- bzw. Medikamenteneinfluss. Seit der Cannabisteillegalisierung schauen wir natürlich besonders auf diese Zahlen. Hier werden wir die Entwicklung genau beobachten und intensive Präventionsarbeit leisten. Gerade junge Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sorgfältig über die Gefahren im Straßenverkehr und den Konsum von Cannabis aufgeklärt werden.", so Michael Maßmann.

