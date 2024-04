Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizeidirektion Osnabrück - Einladung für O-Töne

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Aurich, Leer (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am kommenden Dienstag, den 09.04.2024 wird die Polizeidirektion Osnabrück ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 veröffentlichen. In diesem Zuge laden wir Sie von 11:00 - 11:30 Uhr in die Polizeidirektion Osnabrück ein, um einen O-Töne des Polizeipräsidenten Michael Maßmann aufzunehmen. Um vorherige Anmeldung über die u. g. E-Mailadresse wird gebeten.

