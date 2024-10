Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Motorradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Fahrzeug

Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen

Polizei sucht weitere Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (05. Oktober 2024) gegen 18:00 Uhr kam es in Bedburg-Hau an der Triftstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Mann aus Kleve lebensgefährlich verletzt wurde. Er war mit seinem weißen Motorrad Triumph Daytona auf der Triftstraße in Richtung Kleve unterwegs. Hinter der Dr.-Engels-Straße fuhr er auf dem linken Fahrstreifen, also dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein anderes Fahrzeug, ein grauer BMW 340 eines 27-jährigen Mannes aus Kleve, fuhr neben dem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen. Nach Zeugenaussagen fuhren sie über eine längere Strecke nebeneinander. In dem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Km/h sowie ein Überholverbot. Ein entgegenkommender, in Richtung Goch fahrender 57-jähriger Fahrer eines Audi Q 3 aus Goch versuchte noch, dem Motorrad auszuweichen, konnte aber die frontale Kollision nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwerst verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Nijmegen zugeführt. Es besteht Lebensgefahr. Die Insassen des Audi wurden leicht verletzt. Der Fahrer des BMW hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt und war später zurückgekehrt, allerdings ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Da aufgrund von Zeugenaussagen und der Feststellungen der Polizei vor Ort der Verdacht auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen bestand, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve die beteiligten Fahrzeuge ebenso wie der Führerschein des BMW-Fahrers sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachtes der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Fahrlässiger Körperverletzung sowie Unerlaubtem Entfernen von Unfallort. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge (weiße Triumph Daytona und grauer BMW 340 mit GEL-Kennzeichen) vor der Kollision machen können. Möglicherweise sind beide Fahrzeug ja schon vorher, gemeinsam oder getrennt voneinander, im Bereich Goch (bspw. Asperden, Nierswalde), Bedburg-Hau oder Kleve auffällig gewesen. Hinweise unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell