POL-OH: Update: Brand einer Wohnunterkunft in Wüstensachsen

Her (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Bad Hersfeld. Mindestens zwei Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag (23.06.) in ein Einfamilienhaus im Eibenweg im Stadtteil Johannesberg ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr eine Zugangstür des Gebäudes auf und gelangten so in den Wohnraum. Entwendet wurde ersten Informationen zufolge nichts. Es entstand jedoch ...

