POL-PDNR: Presseerstmeldung

Linz am Rhein (ots) - Am frühen Mittwochmorgen erhielt die Polizeiinspektion Linz Kenntnis von Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Bondorf. Die alarmierte Feuerwehr Linz und die eingesetzten Polizisten konnten kein Feuer in dem Haus feststellen. Im Rahmen der Ursachenforschung fiel der Verdacht auf einen technischen Defekt im Sicherungskasten des Hauses. Die abschließende Untersuchung wird von einem ...

