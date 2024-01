Erpel (ots) - Am Dienstagmittag, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Heisterer Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

